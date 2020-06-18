Antalya'da gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, yangın, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınındaki müstakil bir evde çıktı. İrfan Erekin'e ait evde kimsenin bulunmadığı esnada dumanlar yükselmeye başladı. Yakındaki komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının çatısının ağaç olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Şans eseri kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatısı ve içindeki eşyalar tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA