Antalya'da gecekondu, alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da gecekondu, alev alev yandı

ANTALYA'da, gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'da, gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki gecekonduda dün başlayan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler gecekonduyu sardı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hemen müdahaleye başlayarak, yangını söndürdü. Bu sırada çevrede toplananlar da söndürme çalışmalarını takip etti. Yaralananın olmadığı yangında gecekondu, kullanılamaz hale geldi.



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