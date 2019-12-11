Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün kuvvetli yağış uyarısı için dün 'kırmızı kod' verdiği Antalya 'da bir gecekonduya yıldırım düşmesi nedeniyle Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif'in oturduğu tek katlı gecekonduya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle evin elektrik kofraları ve camları patlarken evdeki eşyalar da zarar gördü, salonun duvarında delik açıldı. Patlayan camlar nedeniyle ev sahibi Abdulileh Hac Abdullatif çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken olay sırasında evdeki 3 çocuğu, eşi ile misafirliğe gelen 2 yakını yara almadan kurtuldu. Suriyeli ailenin oturduğu gecekondunun hemen yanındaki bir gecekondunun da camları patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Abdulileh Hac Abdullatif kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, gecekondunun çatısına internet alıcısını güçlendirmek için yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir bakır direk yerleştirildiğini, bu nedenle yıldırım düştüğünü belirledi. Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıldırım düşen evden detaylar

-Kırılan eşyalardan görüntüler

-Görgü tanıklarından röp.

-Delinen duvardan görüntüler

-Evin içerisinden cep telefonu görüntüsü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,