Antalya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 215 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, nisan ayında Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aranan 215 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle tüm kaynaklarımız kullanılmak suretiyle devam edecektir." ifadesine yer verildi.