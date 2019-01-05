Antalya'da "Gelin Kardeş Olalım Projesi"

Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında ilçelerin eşleşmesi tamamlandı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-24 Aralık
2018'de teklif çağrısına çıkılan projeye, 39 ilden 65 ilçeden başvuru yapıldı.
Başvuruların değerlendirilmesi için Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş
başkanlığında kurulan komisyona, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü ile yardımcısı Mustafa Sosyal, Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcıları Gökhan Karaca, Serbülent Ünal, Asım Karabulut, Şube Müdürü İbrahim Irmak, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Tolgahan Alavant katıldı.
Proje komisyonunca ilçelerin bulunduğu bölge, sosyo ekonomik gelişmişlik sırası, projeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar, proje konularını içeriği ve ilçelerin tarım potansiyellerine göre değerlendirdi.
Ardından, ilçelerin eşleştirmesi yapıldı.