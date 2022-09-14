ANTALYA'DA 'GELİN SAÇI', 'DAMAT TIRAŞI' PAZAR GÜNLERİ İZİNLE YAPILACAK - Son Dakika
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ANTALYA'DA 'GELİN SAÇI', 'DAMAT TIRAŞI' PAZAR GÜNLERİ İZİNLE YAPILACAK

14.09.2022 10:00

TİCARET Bakanlığı'nın kararıyla, 1 Ekim itibarıyla Antalya'da berber, kuaför ve güzellik salonları pazar günü kapalı olacak.

TİCARET Bakanlığı'nın kararıyla, 1 Ekim itibarıyla Antalya'da berber, kuaför ve güzellik salonları pazar günü kapalı olacak. Düğün sahibi ya da esnaf, valiliğin yetki verdiği Antalya Berberler Odası'na hizmet alacakları iş yeri ve saatini belirterek davetiyeyi mühürlettikten sonra pazar günü gelin saçı yaptırıp, damat tıraşı olabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ekim'den itibaren, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde kararı sonrası Antalya Berberler Odası, üyeleriyle görüşme yaptı. Kentteki berber, kuaför, güzellik salonu işletmecileri ve esnaf temsilcileri pazar günü iş yerlerinin kapalı olması yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine Antalya Berberler Odası, 1 Ekim itibarıyla kentte çarşı, alışveriş merkezi, otellerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararını aldı.

'MÜHÜRLÜ DAVETİYE' İZNİ

Antalya Berberler Odası, düğün gününde mağdur olunmaması için pazar gününe özel gerekli 'izin' kuralını belirledi. Kentte pazar günü düğünü olduğundan gelin saçı ve damat tıraşı yaptıracaklar, davetiyeleriyle başvuru yapıp, özel izinle berber, kuaför ya da güzellik salonundan hizmet alabilecek. Evlenecekler ya da işletmeci, düğünden 2 gün öncesine kadar davetiyeyle Antalya Berberler Odası'na başvurup, pazar günü programladıkları saati belirterek davetiyeyi mühürlettikten sonra gelin saçı yaptırabilecek ya da damat tıraşı olabilecek.

PAZAR GÜNLERİ KAPALIYDI

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, benzer uygulamayı 3 yıldır kentte yürüttüklerini söyledi. Esnafın talebiyle 3 yıldır pazar günleri berberlerin kapalı olduğunu anlatan Uzun, Ticaret Bakanlığı'nın ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması kararı bizim için mükemmel oldu. Antalya'da 3 yıldır benzer uygulama yapıyorduk ama bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Bu uygulama esnafın sosyal hayatının daha iyi olmasına eşi ve çocuğuna vakit ayırmasına olanak sağlayacak dedi.

'SIKINTI YAŞANMAYACAK'

Uzun, 1 Ekim itibarıyla uygulanacak kararla, valilik tarafından odaya verilen yetkiyle, düğün sahiplerinin hizmet alacağı berber, kuaför ya da güzellik salonuna belirli saatler için özel izin verileceğini söyledi. Valilik izniyle pazar günleri gerçekleştirilecek çalışma hakkında bilgi veren Uzun, Gelin, damat veya esnafımız davetiyeyi odamıza getirecek. Gelinle damat hangi saatte gelecekse, hangi berber veya kuaföre gelecekse davetiyeye yazılıp, mühürlenecek. Belirtilen saatte kuaför, berber esnafımız işini yapacak. Gelin ve damat sıkıntı yaşamayacak diye konuştu.

ESNAF KARARDAN MEMNUN

Kentte 42 yıldır berberlik yapan Mustafa Akkaş ise Esnaf olarak pazar günleri kapalı olmak çok güzel. Gelin ve damat için pazar günleri özel izin alıp hizmet vereceğiz. Gelin veya damat için düğün gününde belirlediğimiz saatte davetiyesiyle odamızdan izin alacağız. Bu uygulamayı biz Antalya'da 3 yıldır gerçekleştiriyorduk dedi.

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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 'GELİN SAÇI', 'DAMAT TIRAŞI' PAZAR GÜNLERİ İZİNLE YAPILACAK - Son Dakika
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