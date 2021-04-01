Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası - Son Dakika

Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen en genç kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen en genç kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde 24 yaşındaki Beyza Yurttaş erkek arkadaşı B.Y. ile buluştu. Otomobile binen Yurttaş, burada B.Y'nin şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Daha sonra jandarmaya giderek şikayette bulunan Yurttaş, darp edilmiş haldeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Ölmek istemiyorum" notuyla paylaştı. Jandarma ekiplerince gözaltına B.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Son Dakika

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi

Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı

Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu

Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen Beyza'dan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu