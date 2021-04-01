Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası - Son Dakika

Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası

01.04.2021 17:49
Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen en genç kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen en genç kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde 24 yaşındaki Beyza Yurttaş erkek arkadaşı B.Y. ile buluştu. Otomobile binen Yurttaş, burada B.Y'nin şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü.

Daha sonra jandarmaya giderek şikayette bulunan Yurttaş, darp edilmiş haldeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Ölmek istemiyorum" notuyla paylaştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına B.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiası - Son Dakika


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