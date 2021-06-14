Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç 'a (23), hafif ticari araçla çarparak ölümüne neden olan Hasan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

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