 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Genç Kızı Taciz Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da Genç Kızı Taciz Eden Adam Tutuklandı

Son Güncelleme: 21.10.2023 11:07

Antalya'nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından yakalanan adam, polise teslim edildikten sonra tutuklandı. Taciz şüphelisi, genç kızın şikayeti üzerine adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kızı taciz etti. Kızın yardım çığlıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir işyerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi. Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı. Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.'yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Hürriyet, Antalya, Suç, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Genç Kızı Taciz Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Haluk Bayraktar'dan Facebook ve Instagram'a Filistin tepkisi! Hesaplarını kapattı
11:38 AK Parti'den, Fazıl Say'ın İsviçre konserlerinin iptal edilmesine sert tepki
11:10 İsrail Gazze'yi bombalıyor, Netanyahu'nun oğlu da gününü gün ediyor
11:03 Ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi
10:41 İnsan yediği öne sürülen dev anakonda başından iple bağlanarak yakalandı
10:40 Trendyol, Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapacak
10:28 33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar
10:21 Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı
10:14 Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'ye 15 gün sonra ilk insani yardım
10:10 Başakşehir'de kız grupları arasında sevgili kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 12:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Genç Kızı Taciz Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement