Antalya'da genç kızın öldüğü silahlı saldırıyla ilgili aranan ikinci zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki kızın ölmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili aranan ikinci zanlı yakalandı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde seyir halindeyken ateş açılan otomobilde göğsünden vurulan Rabia Çerçi'nin hayatını kaybetmesi ve sürücünün yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı otomobile 4 Eylül'de pompalı tüfekle ateş açılması sonucu arka koltukta oturan Rabia Çerçi göğsünden, sürücü ise kulağından yaralanmıştı. Genç tarafından hastaneye götürülen Çerçi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Silahla ateş ettiği belirlenen Hasan Hüseyin D. tutuklanmış, olayla ilgili A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.