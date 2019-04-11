Antalya'da Genç Kızın Ormanlık Alanda Darbedilmesi

Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, silah ve bıçakla ölüm tehdidinde bulunup, ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden adli kontrol şartıyla bırakılan sanık da tutuklandı.

Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, silah ve bıçakla ölüm tehdidinde bulunup, ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden adli kontrol şartıyla bırakılan sanık da tutuklandı.



Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklardan M.C.Y'nin de tutuklanmasına karar verdi.



Bunun üzerine S.D'yi kuru sıkı tabanca doğrultarak tehdit edip zorla arabaya bindirenler arasında yer aldığı ileri sürülen M.Y.C. yeniden gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Antalya'da S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin 3 Şubat 2019'da basında yer almasının ardından tutuklanan Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. (20) hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Yaşları 18'den küçük olan 3 sanık hakkında ise ayrı yargılama yapılacağı bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

21 Kişiye Mezar Olan Binayla İlgili Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir