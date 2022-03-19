Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü - Son Dakika
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Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü

19.03.2022 20:55
Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü

Antalya'da daha önce annesinin kuzeninin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız, otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da daha önce annesinin kuzeninin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray D.'nin (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü
Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü
Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü
Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü

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Muratpaşa, Antalya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü - Son Dakika
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