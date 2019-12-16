Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması - Son Dakika
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Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kır mevkisinde yol kenarında Rümeysa A'nın başından ve karnından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının dinlenmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından H.İ.S. (20) Eski Hisar Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde bir anlık öfkeyle Rümeysa A'yı silahla vurduğunu, kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

Yetiştirme yurdunda kaldığı belirtilen Rümeysa A'nın tedavisi sürüyor.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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