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Antalya'da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

53 dakika önce

Antalya'da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti Genç kızların sosyal medyadan 'niye küfür ediyorsun' kavgası sokağa taşınca kan aktı Buluşmada 17 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki arkadaşını iki bacağından bıçaklayarak yaraladıANTALYA - Antalya'da 17 yaşındaki C.S.A.

Antalya'da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Genç kızların sosyal medyadan 'niye küfür ediyorsun' kavgası sokağa taşınca kan aktı

Buluşmada 17 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki arkadaşını iki bacağından bıçaklayarak yaraladı

ANTALYA - Antalya'da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.'yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15.15'de Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan C. S.A ve S.İ. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti. İddiaya göre, S.İ., kavgalı arkadaşı C. S. A.'nın annesini telefonla arayarak hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini duyan C. S. A. ise S.İ.'ye buluşma teklifinde bulundu. İkili yüz yüze görüşmek için randevulaştı ve sokakta buluştu. Burada da tartışmaya başlayan iki genç kız birbirlerine girdi. Ardından C. S. A., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla sağ ve sol bacağından S.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan S. İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Acili'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan C. S. A.'yı ise olaydan yarım saat sonrası yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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