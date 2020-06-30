Antalya'da gençlerden Kabotaj Bayramı kutlaması - Son Dakika

Antalya'da gençlerden Kabotaj Bayramı kutlaması

Antalya'da gençlerden Kabotaj Bayramı kutlamasıFinikeli gençler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerini biraraya gelerek gerçekleştirdi.

Antalya'da gençlerden Kabotaj Bayramı kutlaması

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Finikeli gençler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerini biraraya gelerek gerçekleştirdi.

Finikeli gençler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı etkinlik düzenleyerek kendi aralarında kutladı. Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek kutlama yapan gençler, dipten dalma, yüzme, domates toplama ve ördek yakalama yarışmaları yaptı. Yarışmaların ardından çevre temizliği de yapan gençler, denizlerin temiz tutulması gerektiğine de dikkati çekti.

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kadir Ortaç, Finike'de Kabotaj Bayramı etkinlerini bu sene arkadaşlarıyla biraraya gelerek kutladıklarını ve eğlence amaçlı yarışmalar yaptıklarını belirterek, Bu etkinlikler geleneğimiz olarak yıllardır devam ediyor. Vatandaşlar da büyük ilgiyle takip ediyor. Biz de eğlence amaçlı yapmaya çalıştık. Ayrıca kayda aldığımız etkinlikleri sosyal medyada paylaşacağız dedi.

Çevre temizliği konusunda da dikkati çeken Kadir Ortaç, Çevre ve deniz temizliğine insanlarımız özen göstermiyor. Bu ülkenin gençleri olarak şunu söylemek istiyorum. Sahili kullanan insanların yiyip içtikleri atık malzemeleri çöp poşetine koyarak atması o kadar zor bir şey değil. Buralar bizim geleceğe bırakacağımız mirasımız. Biz bu etkinliğimizde çevre temizliği de yaptık. Denizimiz, dağlarımız ve çevremize özen gösterelim. Zaten salgın döneminde her anlamda temizliğe daha çok dikkat edelim diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da gençlerden Kabotaj Bayramı kutlaması - Son Dakika

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