Üye Girişi
Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı

09.02.2022 09:17
Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Antalya Kaleiçi'nde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki genç, kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Antalya Kaleiçi'nde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki genç, kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde yaşandı. Kaleiçi bölgesinde gezen Barış D. (20) ve E.U. (16) ile R.E. (17) arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden birisi yanında taşıdığı bıçakla Barış D.'yi kalçasından yaraladı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Duvarları boyuyorlardı"

Yaralı Barış D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Duvarları boyuyorlardı, onları uyarınca bıçakladılar" dediği öğrenildi. Bölgede araştırma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok geçmeden şüpheli E.U. ve R.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
06:18 Şanlıurfa valisinden silahsızlanma çağrısı: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
08:07 Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına ulaşım yeniden sağlanıyor
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement