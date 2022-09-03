SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR - Son Dakika
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SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR

03.09.2022 12:43
SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü tarafından 'Sanat her yerde' sloganıyla hazırlanan eserler, su altında sergilenmeye başladı.

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü tarafından 'Sanat her yerde' sloganıyla hazırlanan eserler, su altında sergilenmeye başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi sanatçıları tarafından yapılan eserler, Sahil Yaşam Parkı'nda sahilden 50 metre açıkta 10 metre derinlikte sanatseverlerle buluştu. Sergiyi görmek isteyen sanatseverlerin Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü üyeleri ile dalıp gezebileceğini belirten kulüp üyesi ve uzman dalgıç Adnan Toktaş, Sergide Muratpaşa Gençlik Merkezi sanatçıları tarafından hazırlanan ve sudan etkilenmeyen Atatürk portreleri ve çeşitli heykeller bulunuyor. Biz bu proje ile sanatın her yerde yapılabileceğini göstermek istedik. Görmek isteyenler dalgıçlarımızla birlikte dalıp, görebilirler dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, gençlik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR - Son Dakika

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