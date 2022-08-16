Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı

16.08.2022 13:47
Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Antalya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Üç adreste kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda yazboz, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı ve bir miktar paraya el koydu.

Operasyonda, 6 kişi hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye de 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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