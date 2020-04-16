Antalya'da Gevaş fasulyesinin deneme ekimi yapıldı

Antalya'da, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Van'ın Gevaş ilçesinden getirilen fasulye tohumu deneme ekimi için toprakla buluşturuldu.

Gevaş ile kardeş ilçe olan Serik'e getirilen yeşil fasulyenin tohumları, ilçede üretimi yapacak 4 çiftçiye verildi. Tohumları her çiftçiye 10'ar kilogram dağıtılan Gevaş fasulyesi Gedik, Töngüşlü ve Karadayı mahallelerinde deneme üretimi için ekildi.

Gevaş'ta ekili olduğu 3 bin 500 dekar alanda yüksek verim elde edilen, etli ve sulu olma özelliğiyle tüketicilerin beğenisini kazanan yeşil fasulyelerin deneme ekiminden iyi sonuç alınırsa, fasulyeler bundan böyle Serik'te de yetiştirilecek.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Gevaş'a yaptıkları ziyarette, ilçede yaygın ekilişi olan fasulyenin hasadına katıldıklarını ifade etti.

Burada Gevaş Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek ile yaptıkları incelemenin ardından fasulyenin tohumunun Serik'te denenmesinin gündeme geldiğini belirten Çömezoğlu, "Deneme ekimleri yapılan Gevaş fasulyesinin ilçemizin toprağına olan uyumunu izleyeceğiz. İlerleyen günlerde ise verimi, gelişimi ve tat özelliklerini test edileceğiz." dedi.