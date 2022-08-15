Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler? - Son Dakika
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Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler?

15.08.2022 08:04
Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler?

Yaz ayının gelişiyle birlikte tatile gitmek için yer ararken seçiminizi Antalya'dan yana yaptıysanız haberimizde sizler için Antalya'nın gezilip görülmesi gereken yerlerini derledik. Tatil için Akdeniz'in en gözde olan yerlerinden Antalya'yı seçtiyseniz gitmeden önce gezilecek yerleri araştırmalısınız. Peki, Antalya'da gezilecek yerler nereler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya'da nereleri görmelisiniz? İşte Antalya'da gezilecek yerler…

Ülkemizin en gözde tatil yeri olan Antalya,yerli ve yabancı herkes için gelinip görülmesi gereken yerdir. Gerek plajlarının ve koylarının güzelliği gerek de tarihi yerleri ile ziyaret eden herkesi mest etmektedir. Turistlerin de sıklıkla tercih ettiği eşsiz Antalya'da birçok etkinliğe katılma şansınız vardır. Tatilinizi dolu dolu geçirebilmeniz için Antalya'da görmeniz gereken ve gezilecek yerler haberimizin devamında.

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

Eşsiz doğasıyla ve her anınızı dolu dolu yaşayabileceğiniz Antalya'nın gezilecek yerleri saymakla bitmez. Akdeniz'in her yıl birçok misafir ağırladığı şehri Antalya'ya geldiyseniz görmeniz gereken çok yer var. Antalya'da görülmesi gereken yerler nereler? İşte bu eşsiz yerler…

1-DÜDEN ŞELALESİ

Güzel bahçesinden giriş yaptığınız an ortam atmosferinin sizi kendisine çekmesine şahit olacağınız Düden Şelalesi her yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ile buluşuyor. Antalya'nın merkezine yakın konumda olması ile ziyaretçilerin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda bulunuyor. Düden Şelalesi'nin çevresinde çeşitli kafeler, hediyelik el yapımı eşya satan tezgahlar ve şelale sesi eşliğinde doğa yürüyüşü yapabileceğiniz yürüyüş alanları da vardır. Düden Şelalesi'nin 40 metre yukarıdan aşağıya akarkenki görüntüsü gelen ziyaretçiler için eşsiz bir an yaşatıyor. Gelen ziyaretçi sayısı fazla olmasına rağmen güzel bir doğa atmosferi bu kalabalıklığı görmezden gelmenize sebep oluyor. Antalya'da görülmesi gereken yerlerden en özeli diyebiliriz. Gelirseniz uğrayıp doğa harikasına şahit olmanızı öneririz.

Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler?

2-KAPUTAŞ PLAJI

Sosyal medyada gündem olan ve yaz aylarında sosyal medyada sık sık karşılaştığımız yer olan Kaputaş plajının güzelliğini anlatmakla bitmez. Denizinin güzel maviliğine eklenen taş merdivenler Kaputaş plajını kesinlikle görmeye değer bir yer haline getiriyor. Taş merdivenlerle ulaştığımız plajda turkuaz denize sahip olan bir koyla karşılaşıyoruz. Karşınızda uçsuz bucaksız mavilik ve tertemiz kumsal görmek isterseniz yolunuz Antalya'ya düştüğünde görmeniz gereken yerler listesindedir.

Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler?

3-OLİMPOS

Antalya dendiğinde akla gelen yerlerden bir diğeri ise Antalya'nın Bizans ve Roma tarihinden kalıntılarına sahip olan Olimpos kentidir. Hem doğası hem de tarihi zenginliğiyle gelenleri büyülüyor.

4-ASPENDOS ANTİK KENTİ

Yüzyıllar önce Romalılar tarafından inşa edilen antik tiyatro, günümüze taşınan tarihi kalıntılarıyla Antalya'yı gezmeye gelen ziyaretçileri görkemli mimarisiyle etkisi altına almaktadır. Yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan Aspendos tiyatrosunda çeşitli konserler ve etkinlikler de yapılmaktadır. Antalya ilinin Serik ilçesinde bulunan kente özel aracınızla ulaşım sağlayabilmenizin yanında tur şirketleri aracılığıyla da ziyaret edebilirsiniz. Peki bu eşsiz Aspendos antik kentine ziyaret saatleri neler?

Antik kenti yaz aylarında saat 08:00 ile 19:00 arasında ziyaret ederken kış aylarında ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Antalya'da gezilecek yerler? Antalya tatil yerleri nereler? Antalya' da görülmesi gereken yerler?

5-KAŞ

Görenleri büyüleyen temiz suyuyla ve geniş kumsallarıyla tanınan Kaş, Antalya'ya gelince görmeniz gereken yerler içerisindedir. Birçok plaja ev sahipliği yapan Kaş'ın doğal güzelliğinin yanında hareketli gece hayatı ile de tanınır. Çoğu Antalya misafiri Kaş'ı sakin ama hareketli bir tatil amacıyla tercih eder.

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