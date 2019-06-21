Son Dakika Haberleri: Antalya'da gıda güvenliği bilinci artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da gıda güvenliği bilinci artıyor

8 dakika önce

Antalya'da 2019 yılının ilk 6 ayında 19 ilçede kurulan 161 bilgilendirme noktası ile 4 bin kişiye gıda güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya'da gıda güvenliği bilinci artıyor, System.String[]
Antalya'da 2019 yılının ilk 6 ayında 19 ilçede kurulan 161 bilgilendirme noktası ile 4 bin kişiye gıda güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Konuya ilişkin Müdürlükten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın üzerilerine düşeni yapmaları için ilimizde 19 ilçede kurduğumuz bilgilendirme noktalarında teknik personelimiz vasıtasıyla güvenilir gıda nedir, gıda hijyeni neden önemlidir, pazar ve marketlerden hatta internetten gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekir, ürün ambalajında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir, ürün son kullanma tarihi neden önemlidir gibi birçok soruya cevap vererek vatandaşlarımızın gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışıyoruz" denildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
pazar, vatandaş, tarım, antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te obruk paniği! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın! Hayırsever vatandaş, veresiye defterindeki borçları Osmanlı usulü ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da gıda güvenliği bilinci artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]