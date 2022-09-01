HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DRENAJ KANALINDA MAHSUR KALDI, 1 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DRENAJ KANALINDA MAHSUR KALDI, 1 SAATTE KURTARILDI

01.09.2022 13:38
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DRENAJ KANALINDA MAHSUR KALDI, 1 SAATTE KURTARILDI

Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan K.C. (23), itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin 1 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan K.C. (23), itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin 1 saatlik operasyonu ile kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Kanala girdiğim yerin kapatıldığını fark edince buraya kadar sürünüp yardım istedim" dedi. Birçok suçtan kaydı bulunan ve kanala da hırsızlık için girdiği değerlendirilen K.C., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan drenaj kanalında meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan K.C., iddiaya göre, kablo çalmak için girdiği drenaj kanalının kapatıldığını fark edince, rögar içinden demir parmaklıkların arasından seslenerek, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Kanal içindeki K.C.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri motorlu testere ile demir parmaklıkları keserken, polis yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyoz ile kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ifadesinde, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığı fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim" dedi. K.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmayı izleyen görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Kanaldan seslenip, yardım ve su istemiş. Biz de polislere bilgi verdik. Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, İtfaiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DRENAJ KANALINDA MAHSUR KALDI, 1 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DRENAJ KANALINDA MAHSUR KALDI, 1 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika
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