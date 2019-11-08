Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yurt dışına çıkmaya çalışan 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin kaçışını sağladıkları iddia edilen İran uyruklu J.R. ve J.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.