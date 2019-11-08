Son Dakika Haberleri: Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama

Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama

7 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Yunanistan'ın Meis Adası'na yasadışı yollardan göçmen götürüldüğü tespit edildi. Yapılan kontrollerde, Meis Adası'na yakın noktada, deniz tarafında yer alan kayalıkların arasında saklanmış 4 kişi tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla İranlı 4 kişi gözaltına alındı. Üst ve çanta kontrollerinde, çeşitli yaşam malzemeleri ile yanlarındaki akaryakıt bidonunda 5 litre benzin ele geçirilen şüpheliler, 34 plakalı bir araçla ilçeye geldiklerini, yasadışı yollardan Meis Adası'na gitmek istediklerini, bunun için de kendilerini getiren bir kişiye ödeme yaptıklarını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen aracı ilçe girişinde durduran ekipler, araç içindeki İranlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 6 şüpheliden 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan J.R. ile J.M. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, M.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
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