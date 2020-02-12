Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya merkezli düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya merkezli düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla İstanbul'da 3, Ankara'da ise 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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