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Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı - Son Dakika

Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

09.11.2021 00:14

Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.

Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez İlçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendi. Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.

Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı - Son Dakika
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