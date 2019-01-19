Son Dakika Haberleri: Antalya'da Gol Yok

Antalya'da Gol Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Umut'un pasında ceza yayı dışında topla buluşan Mensah'ın plase vuruşu, kalecide kaldı. 31. dakikada sağ kanattan Lopes'in ceza sahası içine kestiği ortada Chery'in kafası üstten auta gitti.

60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazından sert şutuna Chery'in dokunuşu kalecide kaldı. 74. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün zayıf şutunu kaleci kontrol etti. 75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda top auta çıktı. 76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta gitti. 85. dakikada Chery'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

KÜNYE

Stat: Antalya Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısal xx Antalyaspor: Boffın xx, Cissokho xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Nazım Sangare xx, Hakan Özmert xx, Zeki Yıldırım x, Doğukan Sinik x (Charles dk. 82 x), Serdar Özkan xx, Doukara xx, Mevlüt Erdinç xx (Drole dk. 62 x) Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Batuhan Berkay Fındık, Sergen Yatağan Teknik Direktör: Bülent Korkmaz İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx,Atila Turan x, Sapunaru xx, Kana Bıyık xx, Lopes xx, Mensah xx, Şamil Çinaz xx, Varela xx, Chery xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Deniz Türüç xx, Umut Bulut x (Kravest dk. 66 x) Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Kazın Çelik, Mert Özyıldırım, Kucher Teknik Direktör: Hikmet Karaman Sarı kart: Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

(İsa Akar - Cafer Eser/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Antalya, Antalyaspor, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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