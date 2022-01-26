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ANTALYA'DA GOLF VE FUTBOL SAHALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

ANTALYA'DA GOLF VE FUTBOL SAHALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

26.01.2022 12:31
ANTALYA'DA GOLF VE FUTBOL SAHALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA'ya 29 yıl sonra yağan kar ikinci günde de Serik ve Manavgat ilçesinde etkili oldu.

ANTALYA'ya 29 yıl sonra yağan kar ikinci günde de Serik ve Manavgat ilçesinde etkili oldu. Serik ilçesindeki golf ve futbol sahaları beyaz örtüyle kaplandı. Bugün başlaması planlanan 80 bin euro ödüllü golf turnuvası da iptal edildi.

Kent merkezinin büyük bölümünü kaplayan beyaz örtü, öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle eridi. Bugün sabah saatlerinde kentin doğu ilçeleri Serik ve Manavgat'ta ise kar yağışı etkili oldu. Serik'e bağlı turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler kar şaşkınlığı yaşadı. Sabah saatlerinde lapa lapa yağan karla karşılaşan turistler, bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 1 saat boyunca yağan kar, yalnızca golf ve futbol sahalarında tuttu. Kadriye bölgesindeki futbol sahalarına turnuva ve kamp için gelen futbolcular, ısınma turunun ardından karla kaplı sahadan ayrıldı.

KARIN ERİMESİNİ BEKLEDİLER

Futbol sahalarının yanı sıra golf sahalarında da kar birikince yerli ve yabancı golf sporcuları atış yapamadan sahalardan ayrılmak zorunda kaldı. Bugün başlaması planlanan 80 bin euro ödüllü 23. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası da ertelendi. Turnuvada mücadele edecek Simon John Dyson, Carly Booth, Damien Mc Grane, Simon Thornton gibi profesyonel golfçüler de tesis içinde dinlenerek karın erimesini bekledi.

BELEK'TE 30 YILDIR İLK KEZ KAR

Turnuvada 20 ülkeden profesyonel ve amatör 228 golfçünün mücadele edeceğini belirten Turnuva Direktörü Bekir Kara 30 yıldır ilk defa Belek turizm merkezine kar yağdı. Hepimiz şoktayız. Dünyanın en büyük golf turnuvalarından birini başlatacaktık. 228 golfçü 80 bin euroluk para ödülü için mücadele edecekti. Bugün turnuvanın ilk resmi atışı yapılacaktı, bir anda karlı sahayla karşılaştık. Sahalar 27 yıl önce hizmete açılmıştı ve ilk defa tarihinde karla kaplandı dedi.

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Manavgat, Futbol, Golf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA GOLF VE FUTBOL SAHALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA GOLF VE FUTBOL SAHALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
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