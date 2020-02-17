Antalya'da "Gönül Alma" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da "Gönül Alma" projesi hayata geçirildi

11 dakika önce

Antalya'da sevgi evlerinde kalan gençler ile lise öğrencilerini bir araya getirecek "Gönül Alma" projesi hayata geçirildi.

Antalya'da

Antalya'da sevgi evlerinde kalan gençler ile lise öğrencilerini bir araya getirecek "Gönül Alma" projesi hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayat geçirilen projeye, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Okul müdürü Mehmet Ötgen, yaptığı konuşmada, projeyle öğrencilerin sosyal uyumu, gönüllülük, sporla madde ve teknoloji bağımlılığını azaltmasını hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında gönüllü gençlerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlerle tanışmalarının sağlanacağını belirten Ötgen, "Gönüllü öğrenciler ve gençler okulun spor salonunda spor etkinlikleri gerçekleştirecek, zeka oyunları ile zeka gelişimi etkinleri yapacak ve birlikte hayatı paylaşacaklar." dedi.

Ötgen, etkinliklerle öğrenciler arasında empatiyi geliştirmek istediklerini vurguladı.

Konuşmalardan sonra okul öğrencileri ve sevgi evlerindeki gençlerin ortaklaşa düzenlediği müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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