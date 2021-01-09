Gönüllüler, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Gönüllüler, kan bağışında bulundu

09.01.2021 20:01

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bağışçılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın geçici kan merkezine geldi.

Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kan bağışında bulunan gönüllüler, işlemlerin ardından kendileri için hazırlanan izin belgeleriyle evlerine döndü.

Kızılay yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir günde 80 ünite kan toplandıklarını belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şube Başkanı Mehmet Gayretli, AA muhabirine, insanların kan verme bilincini artırmak için Türk Kızılay ile kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bağışçılardan Yunus Taş ise kısıtlama gününde kan verilebileceğini SMS ile öğrendiğini, salgın sürecinde herkesin bağış konusunda daha duyarlı olması gerektiğini aktardı.

Cemil Yiğit ise kan bağışında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gönüllüler, kan bağışında bulundu
Gönüllüler, kan bağışında bulundu
Gönüllüler, kan bağışında bulundu
Gönüllüler, kan bağışında bulundu

Cumhuriyet Meydanı, Manavgat, Kızılay, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllüler, kan bağışında bulundu - Son Dakika


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