Antalya'da görev yapan sağlıkçı anneden Konya'daki kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Antalya'da görev yapan sağlık çalışanı Songül Bulut, polisi arayarak Konya'daki kızını doğum günü pastası sürpriziyle sevindirdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Songül Bulut, 155'i arayarak Konya'da yaşayan ve salgın kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 14 yaşındaki kızı Azra Melek Bulut'un doğum gününü kutlayabilmek için yardım talep etti.

Bunun üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak Konya'da bir akrabasının evinde kalan Azra Melek Bulut'un evine gitti.

Pastayı görünce büyük sevinç yaşan Bulut ve akrabaları, polis ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Konya İl Emniyet Müdürlüğünün, sosyal medyadan paylaştığı ve başka bir çocuğun doğum gününü kutladığı görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.