Son Dakika Haberleri: Antalya'da Görme Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi

Antalya'da Görme Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi

1 saat önce

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engelli yetenekleri gençlerle buluşturdu.

Antalya'da Görme Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi, System.String[]
Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engelli yetenekleri gençlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Engelsiz Gençlerle El Ele Özel Programı" düzenledi.

Programa Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam, görme engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Beyaz Baston Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen farkındalık konseri büyük beğeni topladı.

Popüler şarkıların da seslendirildiği gecede katılımcılar, eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özsoy, kullanımı değişmeyecek tek aracın beyaz baston olduğunu belirtti.

Her bin kişiden 3'ünün beyaz baston kullandığını kaydeden Özsoy, "Bu kişilerin önceliklerini asla unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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