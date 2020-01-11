Antalya'da görme engellilerin go-kart heyecanı - Son Dakika
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Antalya'da görme engellilerin go-kart heyecanı

6 saat önce

Antalya'da bir grup görme engelli, go-kart sürmenin heyecanını yaşadı.

Antalya'da görme engellilerin go-kart heyecanı, System.String[]

Antalya'da bir grup görme engelli, go-kart sürmenin heyecanını yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Aksu ilçesindeki alanda go-kart pistinde etkinlik düzenledi.

Altı Nokta Körler ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, görevlilerin yardımıyla kasklarını takıp go-kart araçlarına bindi.

Güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra yardımcı pilotlar, kendi araçlarını görme engellilerin kullandığı go-kartlara yan yana bağlayarak sürüş sırasında muhtemel kazalara karşı önlem aldı.

Pistte araçları süren görme engelliler eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver yaptığı açıklamada, ilk kez go-kart sürme imkanı bulduklarını bildirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar ise anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek, "65 yaşındayım ve hayatımda ilk defa bu duyguyu yaşıyorum. Bu özgürlük ve bağımsızlık hareketidir." ifadesini kullandı.

Hasan Çakır (13) da pistte çok eğlendiklerini anlattı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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