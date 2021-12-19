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Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika

Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

19.12.2021 20:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden çıkıp karayoluna ilerleyen ve sürücülerin panik olmasına neden olan hortum, plajdaki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'nın Avsallar ve İncekum mahallelerinde bugün öğle saatlerinde üst üste hortum çıktı. İncekum'da çekilen bir görüntüde ise, denizde saat 13.12 sıralarında oluşan devasa hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR

Denizden bir anda kıyıya gürültülü bir şekilde yaklaşan hortum, D400 Karayolu'na doğru ilerledi. Araçlara çok yakın kısımdan geçen hortum bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı sürücüler hortumu görünce araçlarını durdurdu. Bir sürücü hemen önünden geçen hortumu gülerek karşılarken, bazılarıysa korku dolu anlar yaşadı.

"GİTME DUR"

Bir araçtaki vatandaş, hortum sırasında aracı hareket ettiren sürücüye, "Gitme dur gitme. Arabanın önünden geçti gitti" diye seslendi. Dağlık alana doğru ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hortumun denizden kıyıya gelişi ve ardından karayoluna ilerlemesi, İncekum Plajı'ndaki işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir anda denizde belirlen hortumun, hızını arttırarak kıyıya gelmesi ve ardından karayoluna çıkışı yer alıyor.

Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika


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