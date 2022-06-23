Jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcılara, toplam 151 bin 336 lira ceza kesildi. O.Ü. ve H.A.K'nin silahlarına ve avladıkları yaban keçisine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğince yaban hayatını gözlemlemek için doğaya yerleştirilen fotokapan, bölgede kaçak avlanan O.Ü. ve H.A.K'yi kaydetti. Görüntüleri inceleyen görevliler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Görüntüleri fotokapana yansıyan 2 kaçak avcıya 151 bin lira ceza - Son Dakika

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