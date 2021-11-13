Antalya'da "Güçlü Kadın, Aile ve Toplum" söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Antalya'da Türk Kadınlar Konseyi Şubesince "Güçlü Kadın, Aile ve Toplum" söyleşisi yapıldı.

Antalya Polis Evi'nde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Tülay Beşkonak Özçay ile Türk Kadınlar Konseyi Antalya Şube Başkanı Meltem Kılınç'ın yanı sıra bazı parti ve kamu kurumları ile üniversitelerde görevli kadınlar katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan Kılınç, kadınların hayatın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Güçlü bir toplum için güçlü aile ve bireyler yetiştirmek gerektiğini belirten Kılınç, Türk kadınının vatansever evlatlar yetişmesinde büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Türk kadınının savaşta ve barışta ecdadına yakışır şekilde tüm görevlerinin üstünden gelmeyi başardığına dikkati çeken Kılınç, "Türk kadınına verilen değer hiçbir zaman eksilmemiş, her zaman yükselerek artmaya devam etmiştir." dedi.

Başarıya imza atan kadınların yanı sıra mağduriyet yaşayanların da olduğunu aktaran Kılınç, "Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için derneğimiz, kadınlar ve toplum olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk Milletinin asil ruhlu kadınları bu olumsuzlukları hak etmiyor." diye konuştu.

Türk kadının istihdamda yer almasının önemine işaret eden Kılınç, kadınların iş sahibi olması için kurumlarla projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.