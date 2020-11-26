Antalya'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6.5 kilo kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen operasyonda 6.5 kilo gümrük kaçağı tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 makaron, bir miktar bandrolsüz puro, elektronik sigara kiti ile 200 boş makaron ve çok sayıda TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.