Son Dakika Haberleri: Antalya'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

Antalya'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

25 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 551 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Antalya'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 551 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri emtia kaçakçılığı yaptığı ihbarıyla A.A. isimli şahsın adresinde ve aracında arama yaptı. Aramada 551 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 265 adet sticker ele geçirildi.

A.A. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan işlem başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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