Antalya'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu
25 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 551 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 551 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri emtia kaçakçılığı yaptığı ihbarıyla A.A. isimli şahsın adresinde ve aracında arama yaptı. Aramada 551 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 265 adet sticker ele geçirildi.
A.A. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan işlem başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: İHA
Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından