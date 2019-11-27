Son Dakika Haberleri: Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi
Son Dakika Güncel Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi

7 saat önce

Antalya'da gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri kontroller sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 65 altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 altın kolye ucu, bir altın isimlik olmak üzere toplam 168 parça, ağırlığı 598 gram ziynet eşyaları bulundu.

Araçtaki yabancı uyruklu M.S. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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