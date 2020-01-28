Antalya'da gümrük muhafaza memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Antalya'da gümrük muhafaza memuru evinde ölü bulundu
6 saat önce
Antalya'da 44 yaşındaki gümrük muhafaza memuru, evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Antalya'da 44 yaşındaki gümrük muhafaza memuru, evinde ölü bulundu.
Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde çalışan Fatih Kızıltaş'tan bir süredir haber alamayan yakınları, Konyaaltı ilçesindeki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz bulunan Kızıltaş'ın öldüğü belirlendi.
Kızıltaş'ın cenazesi, adli tıp morguna götürüldü.
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