Son Dakika Haberleri: Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

16 dakika önce

Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, gazetecilerin soruları üzerine "Yalan kim söyledi, borç aldım sadece" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırılan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dolandırıcılık olayını daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.U'nun 3 kişiyi gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 240 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada resmi kurumlara ait 10 sahte kaşe ile başkalarına ait sahte ehliyet ve kimlik bulundu. Sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.U., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin soruları üzerine şüpheli, "Yalan kim söyledi, borç aldım sadece" diyerek tepki gösterdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez yayınladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]