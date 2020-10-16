Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı

16.10.2020 23:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya Merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Antalya Merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Çöken moral ve motivasyonu kazanmak için yeni bir yapılanma içine giren örgüte yeni bir darbe vurularak hiyerarşik yapılanması çökertildiği kaydedildi. Operasyon neticesinde FETÖ/PDY güncel il yapılanma çalışmasının tüm açıklığıyla deşifre edildiği aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonunda Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara olmak üzere toplam 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ terör örgütünün aralarında güncel yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen il sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, ilçe sorumlusu, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanının bulunduğu 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SGK KAYDI OLMAKSIZIN USULSÜZ İŞ İMKANI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eski yapılanmada olduğu gibi güncel yapılanma içerisinde de il sorumlusu, il sorumlusu yardımcıları, ilçe sorumluları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı olarak hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı, örgüt içerisinde alınan darbeler sonucu bozulan moral ve motivasyonu yeniden kazanmak için irtibatlı olunan örgüt mensuplarıyla sürekli toplantı tertip ederek birlik mesajı verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca, aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarlanarak buralarda barınmalarının temin edildiği, örgüt mensubiyeti sebebiyle adli işlem yapılan ve ceza alan şahısların deşifre olmamış ve yasal faaliyette bulunan eğitim, sağlık vb. sektörlerdeki işletmelerde SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilirken, yazışmaların yapılan çözümlenmesinde çok sayıda örgütsel veri ve çalışmanın doğruluğunu ortaya koyan deliller elde edildiği bildirildi.

ÖRGÜTE EN ÇOK BAĞLI OLANA MADDİ YARDIM

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin gizliliğe azami dikkat ettikleri toplantılar tertip ettikleri ve kendi kurdukları bir düzen içerisinde sistematik şekilde örgüt mensuplarına düzenli maddi yardımda bulundukları ortaya çıkartıldı. Örgütün ekonomik açıdan zor durumda olduğunun göstergesi olarak örgüt üyeleri arasında yardım yapılacaklarla ilgili kategori oluşturarak daha bağlı olduğunu değerlendirdiklerine yardım yapmaya yöneldikleri ve yardım edilemeyenlerin bu yardımlardan kesinlikle bilgisi olmaması yönünde aksi durumun örgütte çözülmeye neden olabileceğine değinilerek sıkı bir şekilde telkinde bulundukları tespit edildi.

Yapılmış olan uzun soluklu takip ve çalışmalar neticesi FETÖ/PDY güncel il yapılanma çalışması tüm açıklığıyla deşifre edilirken, tüm tespitler delillendirilerek yeni hiyerarşik yapı içerisinde yer alan şahısların tespit edildiği aktarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamının adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Gözaltı, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı - Son Dakika

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