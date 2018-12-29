Son Dakika Haberleri: Antalya'da Güneşi Gören Turistler Denize Girdi

Antalya'da Güneşi Gören Turistler Denize Girdi

1 saat önce

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.

Antalya'da Güneşi Gören Turistler Denize Girdi, System.String[]
TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.

Türkiye'de pek çok yerde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da ise bahar havası yaşanıyor. Termometrelerin hava sıcaklığını 15, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece gösterdiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parkları ve deniz kenarını doldurdu. Bazıları kıyıdan balık tutarken, soğuk ülkelerden gelen turistler ise kış güneşini görünce denize girdi. Özellikle Rus tatilciler, uzun süre denizden çıkmadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da güneşli hava, yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:58 Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Güncel
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