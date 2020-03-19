Antalya'da güneşli hava - Son Dakika

Antalya'da güneşli hava
6 saat önce
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.
Yüksek kesimlerde aralıklarla karın etkili olduğu Antalya'da tatilciler Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.
Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı Rus turistler denizde yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.
Bazı insanların da yürüyüş yaptığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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