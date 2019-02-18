Son Dakika Haberleri: Antalya'da Güneşli Havada Deniz Keyfi

Antalya'da Güneşli Havada Deniz Keyfi

1 saat önce

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da Güneşli Havada Deniz Keyfi, System.String[]
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 18, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler, özellikle Konyaaltı sahilini doldurdu.

Vatandaşlar ve turistlerden bazıları, denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Parkları da dolduran vatandaşlar, sahil kenarındaki sokak müzisyenlerinin şarkılarını dinledi.

Denize giren Saffet Özkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce emekli olduğunu ve Antalya'ya yerleştiğini söyledi.

Bugün havanın çok güzel olduğunu kaydeden Özkay, "Yaz kış demeden denize girerim. Sağlığımı buna borçluyum." dedi.

Kış mevsimi de olsa deniz suyunun "sıcak olduğunu" belirten Özkay, herkesi denize girmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Güneşli Havada Deniz Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]