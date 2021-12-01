ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ - Son Dakika

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra, manzaranın tadını çıkaranlarla doldu.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller vatandaşlarla dolup taştı. Konyaaltı plajında dalgalara aldırış etmeyip denize girenlerin yanı sıra, manzarayı izlemek isteyenler sahili doldurdu. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Dalgaların oluşturduğu beyaz köpükler ise görsel şöleni arttırdı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra yürüyüş yolları dolup taştı. Kimileri de bisiklete binip koşarak spor yaptı.