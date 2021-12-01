Üye Girişi
ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ - Son Dakika

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

01.12.2021 09:52

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu.

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra, manzaranın tadını çıkaranlarla doldu.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller vatandaşlarla dolup taştı. Konyaaltı plajında dalgalara aldırış etmeyip denize girenlerin yanı sıra, manzarayı izlemek isteyenler sahili doldurdu. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Dalgaların oluşturduğu beyaz köpükler ise görsel şöleni arttırdı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra yürüyüş yolları dolup taştı. Kimileri de bisiklete binip koşarak spor yaptı.

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ
ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ
ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ
ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

Meteoroloji, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu 10:52 İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? 10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 10:10 Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 09:30 Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti

Son Dakika Haberleri
10:52 İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor!         
10:57
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
10:45
30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!         
10:43
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement