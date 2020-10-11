Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu

11.10.2020 14:53
Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu, System.String[]

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 48'i buldu.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Şezlonglara ve kumsala serdikleri havlularına uzanan tatilciler, sık sık denize girerek serinledi.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çok fazla uyulmaması dikkati çekti.

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

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