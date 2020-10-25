Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 41'i buldu.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Şezlonglara ve kumsala serdikleri havlulara uzanan tatilciler, sık sık denize girerek serinledi.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Su sporları yaparak eğlenen bazı tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde deniz paraşütüne binerek eğlendi.

Köpekleriyle sahildeki parkurda vakit geçiren Ruzana Bozkurt ile İsmail Sağlam ise güzel havanın keyfini evcil hayvanlarıyla çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kurallara çok fazla uyulmaması dikkati çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yarın kentte, sıcaklıkta önemli değişiklik olmamakla birlikte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olmasının beklendiğini bildirdi.