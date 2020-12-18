Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - Son Dakika

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentte havanın 19, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçülmesiyle Antalyalılar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Konyaaltı Plajı'ndaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenenlerin bazıları da denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşların ve turistlerin sahil bandında spor yaptığı, bisiklet sürdüğü ve yürüyüş yaptığı görüldü.