Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Yurdun birçok yerinde kar etkili olurken sıcaklığın 17 derece olduğu Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.